Макрон заявил о своей роли в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

CNN: Макрон заявил, что внес свой вклад в организацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN заявил, что внес определенный вклад в организацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что организация визита миссии стала результатом контактов с российским президентом Владимиром Путиным. «Благодаря этому диалогу мы смогли организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметил Макрон.

Французский лидер выразил надежду, что с помощью конструктивного диалога также удастся соглашения о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Ранее Макрон на Генассамблее (ГА) ООН высказался о продолжении диалога с Россией по восстановлению мира на Украине. «Франция ... упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — сказал он.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

