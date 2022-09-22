«Реал» навсегда отказался от идеи купить Мбаппе

В «Реале» считают, что Килиан Мбаппе использовал клуб ради более выгодного контракта с ПСЖ

Мадридский «Реал» навсегда отказался от идеи купить французского нападающего Килиана Мбаппе из-за срыва трансфера летом 2022 года. Об этом сообщает El Debate.

По информации издания, в испанском клубе считают, что Мбаппе использовал переговоры для того, чтобы получить более выгодный контракт с «Пари Сен-Жермен». Президента «Реала» Флорентино Переса оскорбило также то, что нападающий сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону.

В клубе опасаются, что болельщики «Реала» не примут Мбаппе после отказа перейти в команду в сезоне-2022/23. На данный момент мадридцы ищут другого футболиста для усиления атакующей линии.

21 мая стало известно, что Мбаппе продолжит карьеру в ПСЖ. Новый контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.