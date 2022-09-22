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Ситуацию с картами «Мир» в Турции назвали болезненной

Глава НСПК Комлев заявил, что в трех банках Турции продолжают работать карты «Мир»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ситуация с картами «Мир» в Турции сейчас является самой болезненной темой, признал глава НСПК (оператор карт «Мир») Владимир Комлев, сообщает РБК. Он уточнил, что количество точек, где принимают карты российской платежной системы, снижается, и у граждан возникают сложности.

«Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили», — уточнил Комлев и добавил, что три банка пока продолжают работать. По его заверениям, катастрофического снижение объемов в Турции сейчас нет. «Уровень опасений и шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом, он несколько преувеличен», — успокоил Комлев.

По сообщениям источников агентства Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в пятницу, 23 сентября, провести «встречу на высоком уровне», в ходе которой будет обсуждаться российская платежная система «Мир».

Ранее стало известно, что два из пяти турецких банков — Isbank и DenizBank — объявили о приостановке приема карт «Мир». После этого посольство России в Турции призвало граждан брать с собой наличную валюту.

Также карты перестал принимать и вьетнамский BIDV. Сообщалось и о проблеме с использованием «Мира» в Армении, где решение по российским картам также оставлено за банками. Банкам Казахстана разрешено самостоятельно принимать решения об использовании карт российской платежной системы.

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Платон Щукин
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