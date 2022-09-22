Глава МИД Лавров рассказал о тревоге России за судьбы российских военнопленных на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что официальная Москва испытывает тревогу за судьбы российских военнопленных на Украине. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру» с заседания Совбеза ООН.

«Имеются многочисленные свидетельства жестокого обращения с ними, включая бессудные расправы в нарушение требований международного гуманитарного права... Кто-нибудь из представленных здесь стран каким-то образом комментировал это преступление? У нас есть масса этих и других преступных деяний киевского режима, которые совершаются регулярно с 2014 года», — подчеркнул министр.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в результате переговорного процесса 22 сентября с подконтрольной Киеву территории были возвращены 55 военнослужащих России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, Киев передал Москве украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Среди 215 человек, переданных Киеву со стороны Москвы, были бойцы украинских националистических батальонов.