Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российского вице-губернатора мобилизовали в район СВО

На Камчатке вице-губернатор Миронов оказался в числе мобилизованных в зону спецоперации

Фото: Irina Motina / Globallookpress.com

В Камчатском крае 42-летний вице-губернатор Сергей Миронов оказался в числе призванных в ряды Вооруженных сил в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает местное издание «Кам 24».

Он уже получил повестку и начал подготовку к военным сборам для отправки в зону специальной операции на Украине.

По данным издания, Миронов «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России».

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин сообщил о намерении уйти на фронт. Он пояснил, что неоднократно подавал заявление на мобилизацию.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассказало об обмене пленными между Россией и Украиной
В ДНР назвали число бюллетеней для референдума
СКР завершил расследование дела обвиняемого в убийствах 30 россиянок маньяка
Стала известна стоимость курса дыхательных практик от мужа певицы Нюши
Российского вице-губернатора мобилизовали в район СВО
Посол России в Японии прокомментировал заявления Токио по ситуации на ЗАЭС
Одну категорию россиян захотели обязать отправиться в армию в течение года
В Италии выступили за переговоры между Россией и Украиной
В СБР оценили шансы на снятие санкций с российских спортсменов
Медведев заявил Западу о выбравшей свой путь России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.