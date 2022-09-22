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Мобилизованный в Москве снайпер в запасе рассказал об отправке в войска

Попавший под частичную мобилизацию в Москве снайпер рассказал об отправке в войска

Попавший под частичную мобилизацию 28-летний житель Москвы, который является снайпером второго ранга в запасе, заявил, что не боится ехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий приводит на видео Telegram-канал Shot.

На кадрах стоящий у Солнцевского военкомата Москвы мужчина отмечает, что получил повестку и уже в пять вечера отправляется в зону СВО. Он подчеркивает, что проходил службу в армии пять лет назад.

«Мне не страшно. <...> Но раз такая судьба, что? Значит, так надо», — сказал молодой человек.

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До этого житель Читы, попавший под частичную мобилизацию и получивший повестку, рассказал, что раньше служил. Он офицер запаса, однако в боевых действиях не участвовал.

Россиянин заверил, что повестку ему отдали лично в руки.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой.

Анна Щербакова
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