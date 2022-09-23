Кремль заявил о множестве фейков о частичной мобилизации

Песков призвал не поддаваться на провокации появившихся фейков о частичной мобилизации

О частичной мобилизации появилось много фейковой информации, поддаваться на провокации не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.