Врач перечислила опасности фруктозы и призвала не заменять ею сахар

Врач Кидрянкина предупредила, что фруктоза способствует накоплению висцерального жира

Утверждение о большей безопасности фруктозы по сравнению с сахаром не более чем миф, предупредила Наталия Кидрянкина, врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr. В беседе с «Лентой.ру» она призвала слепо не заменять ею сахар и перечислила опасности фруктозы для здоровья: в частности, она способствует накоплению висцерального жира.

По словам эндокринолога, сахар, он же сахароза, известен как дисахарид, то есть состоит из двух молекул: глюкозы и фруктозы. В свою очередь, фруктоза, одна из двух составных молекул сахара, — это моносахарид. Ее используют в качестве подсластителя в пищевой продукции, например, во фруктозосодержащих напитках, пирожных, молочных продуктах.

90 процентов Составляет доля фруктозы в кукурузном сиропе. Кроме того, в ней содержится и глюкоза

При этом фруктоза из натуральных продуктов сложно всасывается и присутствует в продуктах, например, фруктах, в меньшем количестве благодаря пищевым волокнам, продолжила Кидрянкина. На фруктозу и глюкозу организм реагирует по-разному:

На глюкозу всегда идет выработка инсулина

На фруктозу гормоны инсулин, лептин, грелин не реагируют. Из-за этого раньше считалось, что фруктоза безопаснее и ее можно использовать пациентам с сахарным диабетом. Сейчас врачи ушли от этой точки зрения

Чрезмерное потребление фруктозы (а это сиропы с большим количеством фруктозы) очень опасно, предупредила эндокринолог.

Фруктоза метаболизируется не так, как глюкоза. Если для запуска глюкозы в клетку нужен инсулин, то фруктоза попадает в клетку напрямую. Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки. В результате бактерии, аллергены и липополисахариды спокойно проникают сквозь эти контакты и попадают в кровоток, что провоцирует воспаление. А чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению, отложению висцерального жира, повышению триглицеридов, повышению уровня мочевой кислоты Наталия Кидрянкина Врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr

Помимо этого, высокое потребление фруктозы рассматривается как основная причина неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом, добавила Киндрякина.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Джагдиш Хубчандани перечислил признаки опасно низкого уровня сахара в крови. По его словам, одними из симптомов являются озноб, холодный пот и головокружение.