Россиянка высказалась о мобилизации троих сыновей

Мать троих мобилизованных россиян рассказала об их призыве

В военкомате Измайловского района в Восточном административном округе Москвы у родителей призвали сразу троих сыновей. Об их мобилизации в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» высказалась мать призванных.

Трое молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет получили повестки о мобилизации 22 сентября. «Вызвали вчера по повестке мобилизоваться. Все трое служили. Какие у них специальности? Поверьте, самые подходящие. Но одно дело, если б они их освоили. Служили по году, обычные рядовые. Что делать, не знаем. А что тут уже сделаешь? А все», — отметила женщина.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

