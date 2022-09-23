ВКС России нанесли удар по позициям «Чайки» в Запорожье

Минобороны заявило об ударе ВКС по позициям тактической группы «Чайка» в Запорожье

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар по позициям украинской тактической группы «Чайка» в Запорожье. Об этом заявил журналистам в пятницу, 23 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нацбатальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард».

«Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники», — сказал Конашенков.

По сведениям Минобороны, в населенных пунктах ДНР было нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Всего было уничтожено более 100 бойцов.

Ранее российское ведомство докладывало, что Вооруженные силы Украины потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области. В Минобороны уточнили, что личный состав 4-й роты 2-го батальона фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, который направил подразделение в контратаку на минное поле.