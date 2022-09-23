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ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в России

FT: ФРГ потребовала у европейских компаний прекратить финансирование рудников в России

Фото: Виталий Тимкив . РИА Новости

ФРГ выступила за очередное ужесточение санкций в отношении Москвы, потребовав у европейских компаний прекратить финансировать металлические и редкоземельные рудники в России, сообщает издание Financial Times (FT).

«Германия распространила предложение с призывом запретить компаниям ЕС предоставлять финансирование металлическим и редкоземельным рудникам в России, запретить импорт урана из страны. Она также хочет, чтобы страны ЕС прекратили экспортировать специализированный уголь, используемый для переработки нефти в России», — пишет газета.

Ранее cтало известно о попытках Бельгии предотвратить запрет на ввоз алмазов из России в ЕС — при принятии предыдущих шести пакетов антироссийских санкций бельгийским дипломатам удавалось успешно лоббировать исключение этих драгоценных камней из санкционного списка.

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Марина Совина
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