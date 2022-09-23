Стало известно о привлечении студентов-заочников к мобилизации

Российских студентов-заочников могут привлечь к мобилизации по решению призывной комиссии

В России студенты вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Объясняем.рф».

Как стало известно агентству, решение о привлечении заочников принимает призывная комиссия.

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — поясняется в сообщении на портале.

Кроме того, на горячей линии по вопросам частичной мобилизации журналистам Ura.ru заявили, что студентов-заочников может коснуться частичная мобилизация.

«Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно военкоматом», — ответил оператор горячей линии на вопрос, коснется ли мобилизация студентов, которые учатся заочно или очно-заочно.

Ранее в российском Генштабе сообщали, что о мобилизации студентов-очников речи не идет. Представитель Генштаба призвал студентов «спокойно ходить на занятия», так как никто их не будет призывать и мобилизовывать.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства пояснил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.