В РФС заявили о незаконности отстранения россиян от квалификации на Евро-2024

В РФС назвали незаконным отстранение россиян от квалификации на чемпионат Европы-2024

В Российском футбольном союзе (РФС) назвали незаконным отстранение россиян от квалификации на чемпионат Европы-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приходится констатировать, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нарушают свой же устав о невмешательстве в политику. Мы понимали, что в этой ситуации так и произойдет», — заявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Максим Митрофанов.

20 сентября УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Главный тренер команды Валерий Карпин рассказал, что его не удивило это решение, однако он надеялся на другой исход.

28 февраля УЕФА и ФИФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.