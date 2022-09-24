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Спорт

В Федерации спортивной борьбы рассказали о получении повесток спортсменами

В Федерации спортивной борьбы России заявили, что несколько спортсменов получили повестки

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о получении повесток несколькими спортсменами сборной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Естественно, спортсмены получали. Они все граждане России. Есть члены сборной России, которые попадают под критерии. Все, что происходит по закону, касается и наших спортсменов», — заявил Мамиашвили.

21 сентября бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сообщил, что готов мобилизоваться. «Если надо — значит, надо, какие тут вопросы. Поеду без вопросов», — сказал экс-футболист.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

Ксения Курашкина
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