США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы

США объявят о новых санкциях против России в ответ на референдумы на территории Украины

Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых антироссийских санкциях в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

Салливан подчеркнул, что ранее лидеры стран «Большой семерки» подтвердили, что в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают референдумы на украинских территориях, будут введены дополнительные санкции.

«Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники», — анонсировал санкции против Москвы представитель Белого дома.

Также Салливан сообщил о намерении Вашингтона продолжить поставку танков советского производства из стран НАТО на Украину.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Россией и Китаем шанс нейтрализовать санкции США. Также он заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.