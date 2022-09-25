Глава Pfizer заразился COVID-19 дважды за полтора месяца

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом во второй раз

Председатель правления и генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом во второй раз. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«У меня положительный тест на COVID. Я чувствую себя хорошо и не испытываю симптомов. <...> Несмотря на то, что мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами», — говорится в сообщении. Глава Pfizer также отметил, что не успел получить новой бустерной дозы вакцины из-за рекомендации Центра по контролю за заболеваниями США (CDC) дожидаться не менее чем трех месяцев с момента последнего заболевания коронавирусом.

Впервые Альберт Бурла заразился COVID-19 после четырех вакцинаций полтора месяца назад — в середине августа. Тогда он сообщал о слабовыраженных симптомах болезни, самоизоляции и начале приема препарата Paxlovid.

До этого Бурла предупреждал, что надвигается новая волна коронавирусной инфекции в мире. В этой связи он призвал всех ревакцинироваться и напомнил об опасности омикрон-штамма. Глава Pfizer также считает, что существующие методы профилактики и борьбы с COVID-19 позволяют «жить людям своей жизнью», несмотря на приближающуюся новую волну коронавируса.

