ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией

ФСБ сообщила о выдвижении БТР к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Бронетранспортер (БТР) движется к пограничному пункту «Верхний Ларс» границе с Грузией для обеспечения безопасности в непредвиденном случае. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что КПП работает в штатном режиме, а ограничения по выезду мужчин призывного возраста не вводились.

Ранее депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну. Мамулашвили добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

23 сентября сообщалось, что на российско-грузинской границе образовались рекордные с начала года очереди машин. Так, перед КПП «Верхний Ларс» выстроилась очередь из 1715 машин. Отмечалось, что это максимальные значения с начала года.