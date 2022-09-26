Иранские кинематографисты написали открытое письмо о протестах в стране

Иранские кинематографисты написали письмо после смерти 22-летней Махсы Амини

Иранские кинематографисты написали открытое письмо после смерти 22-летней Махсы Амини, которую избили за неправильное ношение хиджаба. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что деятели кино высказались о протестах в стране и призвали поддержать граждан, которые сталкиваются «с постоянными, жестокими и часто смертельными нападениями со стороны репрессивных сил». Они заявили, что правительство Ирана подавляет голоса этих людей, ограничивая доступ к интернету.

«Независимые иранские кинематографисты поддерживают этих бесстрашных иранских женщин и мужчин и изо всех сил стараются запечатлеть и задокументировать историю по мере ее развития. Они стремятся быть правдивыми, независимыми и смелыми рассказчиками. Быть голосом народа», — говорится в обращении.

Кинематографисты обратились к коллегам во всем мире и призвали их проявить солидарность с народом Ирана. Такая поддержка может дать надежду молодежи страны, отмечается в письме.

16 сентября в Иране умерла 22-летняя Махса Амини. Девушка приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем.

После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы. По всей страны вспыхнули протесты.