В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России

Почетный глава РФС Колосков заявил, что Валерий Карпин продолжит работу со сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде. Его слова приводит РИА Новости.

Колосков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы Карпин продолжил работу со сборной страны. Он добавил, что в связи с отсутствием официальных матчей у тренера сейчас не такая сильная загруженность. «Не надо так часто бывать в Москве, ездить на просмотры, изучать соперников. Добра от добра не ищут», — посчитал почетный глава РФС.

26 сентября Карпин ответил на вопрос о своем будущем в команде. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о собственном возможном уходе с поста.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи сборной на Евро-2020. Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2022 года.