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Спорт

Месси поделился мнением о Мбаппе

Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал Килиана Мбаппе совершенным игроком

Фото: Zhang Tianlang / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе. Его слова доступны на YouTube-канале TUDN.

Месси назвал Мбаппе зверем, который хорошо себя проявляет при игре один в один. «Килиан врывается в свободное пространство, он очень быстр и много забивает. Мбаппе — совершенный игрок, и он демонстрирует это уже несколько лет. В ближайшие годы он будет в числе лучших, я уверен», — отметил аргентинец.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. В нынешнем сезоне по соглашению с командой он получит 105 миллионов долларов. Еще 20 миллионов долларов Мбаппе принесут спонсорские контракты.

21 мая стало известно, что 23-летний Мбаппе продолжит карьеру в ПСЖ, несмотря на предложение от мадридского «Реала». Новый контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Дарья Коршунова
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