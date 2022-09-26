Возможность умышленного ослабления рубля оценили

Экономист Беляев усомнился в ослаблении рубля Минфином

Вторгаясь на валютный рынок, можно изменить курс, но на незначительную величину и на непродолжительный период, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так он оценил возможность ослабления рубля правительством в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Минфин России в 2023 году может направить почти триллион рублей дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на закупку валюты для того, чтобы ослабить рубль.

Вероятность ослабления рубля интервенциями

Курс одной валюты по отношению к другой складывается под влиянием объективных экономических условий: общего состояния экономики, общего состояния внешней торговли, подчеркнул экономист. Уже в последующую очередь курс могут отклонять от базовых значений информационно-конъюнктурные соображения.

Представления о том, что с помощью интервенций, то есть покупки или продажи валюты, можно изменить курс — это иллюзорные представления. Да, выбрасывая большие суммы денег на рынок, можно изменить курс, но на незначительную величину и на непродолжительный период. Как только эти самые интервенции прекратятся или прекратиться информационно-шоковое воздействие, он возвратится на место Михаил Беляев экономист

Кому выгодно ослабление рубля

Высокий курс рубля по отношению к иностранным валютам, по словам аналитика, означает недополучение экспортерами тех доходов, которые они могли бы получить.

«Экспорт давит, экспорт, а это у нас, в основном сырьевые компании, хочет получить как можно больше прибыли. Механизм простой. Допустим, вы зарабатываете 100 долларов от продажи чего-то, а здесь курс 50, значит, вы 100 продаете и умножаете на 50, получаете 5 тысяч, а когда ослабленный курс, вот, он стоит 60, то вы там продаете за 100, и здесь получаете 6 тысяч. Вот в чем смысл слабого рубля», — пояснил экономист.

Почему ослабление рубля нецелесообразно

Ослабление рубля — это игра с нулевой суммой, убежден Беляев, так как, если от этого выигрывает экспорт, то проигрывает импорт. «А проигрыш импорта — это осложнение ситуации не только на потребительском рынке, но и для промышленности, которая все еще продолжает закупать компоненты за рубежом, пусть по параллельному импорту. Когда импортные товары становятся дороже, вам это становится труднее внутри страны сделать. Не говоря о том, что товары, ввезенные по импорту по повышенным ценам — это существенный вклад в инфляцию, потому что цены растут», — высказался аналитик.

Курс рубля в условиях санкционного давления в последние месяцы находится на высоком уровне, что обусловлено административными мерами и падением спроса на зарубежную валюту со стороны российских импортеров. В правительстве неоднократно подчеркивали, что слишком крепкий рубль — большая проблема для бюджета. Как объясняли в Минфине, рост курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.