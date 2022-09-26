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Клишас ответил на идею запрета выезда из страны гражданам призывного возраста

Клишас призвал сенаторов уделить внимание вопросам социальной поддержки мобилизованных

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал сенаторов уделить внимание вопросам социальной поддержки мобилизованных, а не нагнетать ситуацию идеями о введении запрета на выезд из страны граждан призывного возраста. Об этом он написал в Telegram.

Кроме того, парламентарий призвал уделить внимание нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ.

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Ранее сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. Он подчеркнул, что выезд за рубеж можно сделать разрешенным по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Сергей Истомин
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