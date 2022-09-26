В России ответили на призыв создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Постпред в Вене Ульянов: о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не может быть речи

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) никогда не была милитаризована, поэтому речи о демилитаризации станции идти не может. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью ТАСС.

«В любом случае о так называемой демилитаризации АЭС речи идти не может хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации в районе ЗАЭС. Сообщается, что предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью дронами-камикадзе.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

