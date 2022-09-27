Российский волейболист-чемпион получил повестку

Волейболист Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации

Волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации в России. Об этом РИА Новости сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в интервью «Матч ТВ» подтвердил эту информацию, заявив, что 30-летний спортсмен получил повестку из военкомата Москвы. «Цель вызова в военкомат не знаем. Он служил в ВДВ два года», — рассказал Яременко.

Алексеев проходил службу в воздушно-десантных войсках. В составе казанского «Зенита» волейболист становился чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2017, 2018).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.