Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Уго Гренье
1:2
Завершен
Роман Сафиуллин
Тель-Авив
Автомобилист
6:1
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
4:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:0
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Румыния
4:1
Завершен
Босния и Герцеговина
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 3. 6-й тур
Спорт

Российский волейболист-чемпион получил повестку

Волейболист Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации в России. Об этом РИА Новости сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в интервью «Матч ТВ» подтвердил эту информацию, заявив, что 30-летний спортсмен получил повестку из военкомата Москвы. «Цель вызова в военкомат не знаем. Он служил в ВДВ два года», — рассказал Яременко.

Алексеев проходил службу в воздушно-десантных войсках. В составе казанского «Зенита» волейболист становился чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2017, 2018).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минцифры опубликовало список освобожденных от мобилизации специальностей
В ЛНР высказались о возможности введения военного положения в Донбассе
Названы разрушающие зубную эмаль продукты
VK запросила разъяснений из-за удаления приложений в AppStore
Минздрав оценил действия врачей при спасении детей после стрельбы в Ижевске
Французам придется отключить дома от центрального отопления из-за цен на газ
Рогов перенаправил Зеленскому обвинение в государственной измене
Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой
В российском городе разослали фейковые письма о частичной мобилизации
Рогов прокомментировал обвинение Украины в госизмене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.