Стало известно о неофициальных контактах России и США

«Ъ»: замглавы МИД РФ Рябков заявил о контактах России и США на неофициальном уровне

С начала спецоперации России на Украине публичные контакты между высокопоставленными представителями Москвы и Вашингтоном почти полностью прекратились. Однако непублично страны продолжали взаимодействовать, пишет «Коммерсантъ».

Издание привело слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, который в эфире «Первого канала» рассказал о контактах двух стран на неофициальном уровне. «Работа не останавливается... Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства — все это сохраняется, и это будет продолжаться», — подчеркнул он.

По словам дипломата, сотрудничество государств стало другим. «Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом»,— отметил он. В последние месяцы Россия использовала непубличные каналы связи для отправки предостережений США.

«Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте. Мы вновь и вновь говорим американским собеседникам, что они должны охолонуть и не накачивать обстановку», — заключил Рябков.

Ранее Белый дом ответил на вопрос о контактах США с Россией на высшем уровне. Официальный представитель ведомства Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать относительно возможности телефонного разговора глав государств.

