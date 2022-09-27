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Российский чемпион мира по хоккею с мячом получил повестку

Чемпион мира по хоккею с мячом Максимов заявил, что получил повестку в военкомат

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер молодежной сборной России и казанского «Динамо», пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

49-летний Максимов заявил, что пойдет в военкомат, чтобы разобраться в ситуации. «Мне жена в пятницу сказала, что увидела повестку в военкомат. Вчера я вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое», — рассказал подробности он.

Ранее стало известно, что волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат. «Цель вызова в военкомат не знаем. Он служил в ВДВ два года», — рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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