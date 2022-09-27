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Спорт

Бывший чемпион UFC оценил шансы Чимаева в поединке с бразильским бойцом

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что бой с Костой станет сложным для Чимаева
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо оценил шансы на победу шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева в поединке с бразильцем Паоло Костой. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Это сложный бой для Хамзата. Коста всегда нацелен на удар слева по корпусу. Он может задавить», — заявил Сехудо.

20 сентября Коста бросил вызов шведскому бойцу. «Я думаю, промоушн должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в главном поединке», — заявил Коста. Он счел, что швед провалил взвешивание из-за их стычки на одной из тренировок перед турниром.

Изначально Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона. В итоге Чимаев встретился во втором по значимости поединке с Кевином Холландом и одержал победу на третьей минуте боя.

Ксения Курашкина
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