Названы полезные и вредные свойства меда

Аллерголог Эстрина заявила россиянам, что мед может быть как полезным, так и вредным

Многие россияне считают, что в профилактике сезонных ОРВИ поможет мед, однако стоит помнить, что в иногда он может быть не столько полезным, сколько вредным. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказала врач-аллерголог Ирина Эстрина. Помимо этого, специалист перечислила свойства, которыми обладает мед.

По ее словам, мед — это действительно полезная сладость: он содержит фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины группы В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы. Благодаря такому набору веществ мед оказывает противовоспалительные и противомикробные эффекты. При этом врач уточнила, что эта сладость содержит в себе быстрые углеводы. В связи с этим Эстрина рекомендовала пациентам, которые страдают от неправильного обмена веществ, ожирением и сахарным диабетом, по возможности отказаться от меда или ограничиться в количестве.

Кроме того, еще одним опасным состоянием, при котором стоит ограничить потребление меда, является аллергия. В частности, ее симптомы иногда проявляются в виде крапивницы, ринита, отека Квинке и даже анафилактического шока, что может привести к проблемам с дыханием. У некоторых пациентов после меда также наблюдались спазмы, тошнота, рвота и диарея, рассказала специалист. Эстрина также назвала наиболее аллергенные сорта меда — цветочный и липовый.

По мнению врача-аллерголога, переедание может неблагоприятно сказаться на организме, спровоцировав развитие сахарного диабета. Помимо этого, считает специалист, мед может стать причиной избыточной массы тела и ожирения.

Россиянам для эффективной профилактики ОРВИ медик посоветовала добавлять в чай небольшое количество меда, также есть лимон и имбирь и пить теплое молоко. При этом врач рекомендовала не класть сладость в кипяток, так как мед потеряет все целебные свойства. Его стоит добавить в напиток только после того, как вода немного остынет — тогда он и сохранит всю свою полезность, и не выделит вещества, вредные для организма человека, пояснила Эстрина.

Ранее пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» заявил, что при добавлении в кипяток мед теряет свои полезные свойства и становится опасным для человека. «Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд», — пояснил эксперт.