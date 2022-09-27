Стало известно условие возвращения Месси в «Барселону»

Лионель Месси не вернется в «Барселону», если за команду продолжит играть Жерар Пике

Стало известно условие перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону». Об этом сообщает La Porteria.

По информации издания, форвард вернется в команду, если из нее уйдет испанец Жерар Пике. Ранее сообщалось, что из-за личных разногласий футболисты не разговаривали друг с другом в последний сезон Месси в «Барселоне».

23 сентября стало известно, что нападающий согласился рассмотреть предложение о трансфере в каталонский клуб. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.