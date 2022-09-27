В Нальчике установили питьевые фонтаны с минеральной водой

В Нальчике на дорожке от улицы Кешокова до Канукоева разместили 10 питьевых фонтанов

В Нальчике на набережной появились питьевые фонтаны с минеральной водой. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, администрация города установила фонтаны к 100-летию республики. Отмечается, что вода поступает в них гранитные короба из источника «Нальчик». «Чтобы утолить жажду в любом из них, нужно лишь нажать на специальную кнопку. Вода течет ровно столько, сколько требуется человеку», — подчеркнули представители учреждения.

Всего на всем протяжении пешеходной дорожки от улицы Кешокова до Канукоева разместили 10 фонтанов. «Питьевые фонтаны — часть масштабной реконструкции курорта Нальчик», — заявили в администрации города.

Ранее в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Кабардино-Балкария». Посетителям покажут экспонаты из фондов Национального музея КБР и частных собраний, в том числе уникальную женскую статуэтку из камня, найденную в 1923 году при раскопках Нальчикского могильника.