В России ответили на требования Японии об извинениях после задержания консула

Посол Галузин заявил, что реакция Японии на задержание консула в России не обоснована

Реакция Токио на задержание консула японского генконсульства Мотоки Тацунори во Владивостоке не обоснована. Так на требования Японии об извинениях со стороны Москвы ответил посол РФ в Токио Михаил Галузин, передает ТАСС во вторник, 27 сентября.

По его словам, японский дипломат «действовал вопреки своему статусу», а также нарушил Венскую конвенцию и российское законодательство. В связи с этим какие-либо претензии со стороны Токио в данном случае не выглядят убедительными, подчеркнул посол.

«Скорее это у российской стороны есть основания для решительного протеста, который был заявлен вчера, а также есть все основания требовать извинений за подобное поведение японского дипломата и требовать недопущения таких действий японских дипломатов в России в дальнейшем», — заключил Галузин.

Он также отметил, что российские правоохранители при задержании действовали в строгом соответствии с законодательством РФ.

Ранее 27 сентября стало известно, что Галузина вызвали в МИД Японии с требованием получить официальные извинения по поводу задержании во Владивостоке консула Тацунори за сбор секретных сведений. По мнению японского внешнеполитического ведомства, никаких доказательств того, что Тацунори занимался незаконной деятельностью, нет.

Сотрудники ФСБ задержали японского консула с поличным 26 сентября. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.