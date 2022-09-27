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Жители регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве

Intermark Real Estate: жители регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жители российских регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве. За последние полгода число покупателей такой недвижимости из регионов в столице увеличилось на 20 процентов, сообщили «Ленте.ру» аналитики риелторского агентства Intermark Real Estate (бывший Savills) и холдинга РТСИ.

В данный момент доля сделок с покупателями из регионов в Москве достигла 40 процентов от общего числа. Эксперты отметили, что если в начале 2022 года в 70 процентах случаев такие клиенты стремились подобрать объект для проживания, то сейчас их интересует покупка недвижимости для того, чтобы сохранить свои сбережения. По словам специалистов, с запросами на приобретение жилья в столице стали чаще обращаться жители Екатеринбурга, Якутска, Магнитогорска, Ижевска, Петропавловска.

Директор по продажам холдинга «РСТИ» в Москве Андрей Непомнящий отметил, что для жителей регионов, приобретающих жилье для себя, зачастую бывает важно наличие отделки от застройщика, которое позволяет не тратить время на дистанционный ремонт и обустройство квартиры в нынешних условиях. При этом некоторые регионалы интересуются предложениями на стадии котлована. Специалисты называют подобную стратегию выгодной, так как от начала строительства до ввода в эксплуатацию премиальное жилье дорожает примерно на 30 процентов. Кроме того, цены на объекты этого класса продолжают расти.

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Что касается локации, то обычно клиенты, интересующиеся премиальными объектами, выбирают центральную, а также юго-западную части города, где находится много вузов. В Центральном административном округе столицы широкой популярностью пользуется Пресненский район, который отличается большим количеством разнообразных проектов и инфраструктурой высокого класса. Кроме того, там наблюдается оптимальное соотношение цены и качества — стоимость квадратного метра на начальной стадии строительства составляет около миллиона рублей.

В сентябре аналитики Intermark Real Estate зафиксировали в Москве рекордное за полгода увеличение спроса на аренду элитных квартир. Согласно их данным, количество сделок в августе оказалось на 54 процента выше, чем в июле.

Полина Кислицына
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