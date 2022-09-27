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Спорт

Майка Тайсона засняли на улице после появления новостей об ухудшении здоровья

Майка Тайсона засняли без трости на улице после появления новостей об ухудшении здоровья
Майк Тайсон.

Майк Тайсон.. Фото: Джейн Камин / Reuters

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона засняли на улице после появления новостей об ухудшении здоровья. Об этом сообщает The Sun.

56-летний американец отправился в ресторан в Нью-Йорке, улыбался и позировал фотографам. Он передвигался самостоятельно, не используя трость.

21 сентября Тайсон рассказал о приступах боли, возникающих из-за ухудшившегося состояния здоровья. «У меня иногда обостряется ишиас (невралгия седалищного нерва — прим. "Ленты.ру"). Когда это происходит, я даже не могу говорить!» — поделился он. 19 августа Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

Ксения Курашкина
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