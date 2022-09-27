Майка Тайсона засняли без трости на улице после появления новостей об ухудшении здоровья

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона засняли на улице после появления новостей об ухудшении здоровья. Об этом сообщает The Sun.

56-летний американец отправился в ресторан в Нью-Йорке, улыбался и позировал фотографам. Он передвигался самостоятельно, не используя трость.

21 сентября Тайсон рассказал о приступах боли, возникающих из-за ухудшившегося состояния здоровья. «У меня иногда обостряется ишиас (невралгия седалищного нерва — прим. "Ленты.ру"). Когда это происходит, я даже не могу говорить!» — поделился он. 19 августа Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.