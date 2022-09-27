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Захарова отреагировала на заявление польского депутата по «Северному потоку»

Захарова спросила, являются ли слова Сикорского о «Северном потоке» заявлением о теракте
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление депутата Европарламента и экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу инцидента на газопроводе «Северный поток». Об этом она написала в Telegram.

«Это официальное заявление о теракте?» — задалась вопросом Захарова.

Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода «Северный поток» фразой «мелочь, а приятно». Также он поблагодарил США, не уточнив, что имеет в виду. Однако позднее политик разместил цитату американского президента Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

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Марина Совина
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