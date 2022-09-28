Возможность мобилизации ушедших в академический отпуск студентов-очников оценили

«Объясняем.рф» сообщил, что ушедших в академический отпуск студентов-очников не мобилизуют

Российские студенты-очники, которые находятся в академическом отпуске, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает сайт «Объясняем.рф».

Как объяснил портал, на время академического отпуска учеба студентов дневных отделений не прерывается, и они не отчисляются. Поэтому на учащихся продолжает рапространяться отсрочка.

Ранее стало известно, что в рамках частичной мобилизации могут быть призваны студенты вузов заочной формы обучения. Решение об их привлечении на службу принимает призывная комиссия.

23 сентября в Минобороны сообщили, что студенты, получающие первое высшее образование на очных и вечерних отделениях вузов, не подлежат объявленной частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране во время своего телеобращения 21 сентября. Глава государства отметил, что перед отправкой в части призывники будут проходить военную подготовку. Выступавший далее министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что мобилизации подлежат россияне, которые находятся в запасе и имеют боевой опыт. Кроме того, под призыв подпадают люди с необходимыми армии военно-учетными специальностями.

В свою очередь, в Минобороны объяснили, что по закону частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, а старшие — до 55. Прежде всего, призываться должны граждане, имеющие специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.