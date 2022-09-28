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Кремль ответил на вопрос об обращении Путина по итогам референдумов

Песков заявил, что Путин пока не планирует выступать с обращением по итогам референдумов

Фото: AP

Президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Но в случае, если какие-то мероприятия [появятся] и когда, скажем так, они уже возникнут — мы будем вас своевременно информировать», — сказал пресс-секретарь президента.

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Последний раз Путин обращался к россиянам 21 сентября. Тогда глава государства объявил о начале частичной мобилизации. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятое решение о присоединении к России республик Донбасса и двух областей Украины спасает миллионы людей от геноцида. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев констатировал, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными.

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Анастасия Шейкина
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