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Азербайджан опроверг нарушение прекращения огня с Арменией

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о нарушении режима прекращения огня

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о нарушении режима прекращения огня на границе азербайджанскими Вооруженными силами (ВС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, информация Еревана о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности. «Тиражируя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной», — считают в Баку.

В Минобороны республики пояснили, что подразделениями «азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника».

Ранее в среду, 28 сентября, пресс-служба Минобороны Армении заявила, что трое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. По информации армянского оборонного ведомства, по состоянию на 22:00 (21:00 по московскому времени) ситуация на границе двух республик «относительно стабилизировалась».

Обострение на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером 12 сентября. 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. Армянские власти также обратились к России за помощью.

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Марина Совина
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