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Кремль ответил на вопрос об общении Путина с главами ДНР и ЛНР

Песков заявил, что график президента РФ Путина верстается для общения с главами ДНР и ЛНР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

График президента России Владимира Путина верстается для общения с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником после проведения референдумов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Пока же Путин не планирует общаться с главами ДНР и ЛНР, пояснил пресс-секретарь главы государства.

«Мы сообщим, как только они встанут в график. Так или иначе будет общение, пока планы верстаются», — сказал Песков.

Накануне глава ЛНР попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России. По словам Пасечника, жители республики на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Киева, однако ни одна международная организация и ни одно государство, кроме России, не выступили с осуждением действий властей Украины.

28 сентября стало известно, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение регионов в Россию. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

Референдумы по данному вопросу проходили с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Анна Щербакова
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