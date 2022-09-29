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Спрос на автомобили в России упал с начала частичной мобилизации

«Дром»: с начала частичной мобилизации в России спрос на автомобили упал на 30%

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

После 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, спрос на автомобили в стране снизился на 30 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

Падение произошло вопреки сезонному оживлению на рынке, отметил аналитик сайта Сергей Лагурев. «В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз», — добавил он.

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При этом предложение на российском автомобильном рынке почти не изменилось, как и средняя стоимость подержанного автомобиля. По состоянию на 29 сентября 2022 года купить такую машину можно в среднем за 967 тысяч рублей. Автомобили старше 22 лет продаются за 237 тысяч рублей, а средняя стоимость б/у машины в возрасте трех лет составляет 2,6 миллиона рублей.

В конце августа российский авторынок начал постепенно восстанавливаться. В последний месяц лет продажи автомобилей в России выросли на 20 процентов в месячном выражении, а в июле спрос увеличился на 16,8 процента по сравнению с июнем. При этом власти страны прогнозируют почти двукратное падение автомобильного производства в 2022 году — выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сократится сразу на 42 процента.

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Мария Грушко
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