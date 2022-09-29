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Названо условие введения потолка цен на газ в Европе

Еврокомиссар Симсон: потолок цен на газ в ЕС возможен при неудачных переговорах
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Shutterstock

Для импортируемого в страны Европы газа может быть введен потолок цен. Подобный исход возможен, если переговоры с поставщиками будут неудачными. Такое условие назвал еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры с поставщиками трубопроводного газа. «Если они не принесут результата, то возможно введение потолка на цены», — констатировал еврокомиссар.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС предложила установить потолок цен на российское топливо. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что введение предельных цен на нефть «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков». При этом, в ЕК признали, что подобное решение создаст риски для энергетической безопасности стран блока.

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Платон Щукин
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