Врач опроверг популярный миф о лишнем весе

Врач Хавинсон назвал мифом мнение, что лишние 5 килограммов ускоряют процессы старения

Заслуженный деятель науки России, академик РАН, профессор Владимир Хавинсон опроверг популярное заблуждение, связанное с лишним весом. В эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалист назвал мифом мнение о том, что лишние пять килограммов ускоряют процессы старения.

Хавинсон рассказал, что в Японии провели масштабное исследование среди 50 тысяч граждан в возрасте от 40 лет до 80 лет. «Оказалось, что те люди, которые к 40 годам имели лишние три-пять килограмм, жили достоверно дольше, чем те [люди], которые [к 40 годам] были абсолютно худые», — сообщил он.

Специалист объяснил это тем, что жировая ткань человека содержит много веществ, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. «Поэтому стремиться к размерам 90-60-90 не является хорошим для долголетия», — резюмировал Хавинсон.

Ранее Владимир Хавинсон и его коллега, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова предупредили о вреде мороженого. По их словам, употребление этого продукта в большом количестве может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также привести к проблемам с памятью.