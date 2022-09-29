H&M оценила издержки от ухода из России в $184 миллиона

Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой H&M раскрыла издержки от ухода с российского рынка — они составили 184 миллиона долларов, пишет «Прайм» со ссылкой на оценку компании.

«Единовременные издержки в 2,104 миллиарда шведских крон, связанных с уходом из России, повлияли на результаты (третьего — прим. «Ленты.ру») квартала», — указано в заявлении.

Представители H&M отметили, что сумма издержки превысила ожидания компании из-за ослабления кроны к рублю. О приостановке продаж в России ретейлер сообщил почти сразу после ввода российских войск в Украину, а в июле компания решила полностью уйти с российского рынка и продать бизнес.

Перед тем, как окончательно покинуть российский рынок, H&M временно открыла магазины в стране ради финальной распродажи. Благодаря ей компания могла заработать около пяти миллиардов рублей, считает руководитель пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина. По данным опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, наибольшей потерей среди всех зарубежных брендов, ушедших из России, H&M считают целых 14,9 процента россиян.