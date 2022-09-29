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У Пентагона возникли вопросы по поводу разработки истребителя шестого поколения

Пентагон оценит готовность используемых при создании истребителя NGAD технологий

Фото: US Air Force / Wikimedia

В США оценят готовность используемых в программе Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой разрабатывают истребитель шестого поколения, технологий. Вопросы по поводу разработки самолета возникли у Пентагона, пишет Breaking Defense.

Помощник генерального инспектора Минобороны США Рэндольф Стоун сообщил, что ведомство планирует выяснить, готова ли программа NGAD к переходу на этап разработки и освоения производства (EMD). В заявлении Военно-воздушные силы подчеркнули, что они будут «в полной мере сотрудничать» с инспекцией.

В рамках программы Next Generation Air Dominance разрабатывают пилотируемый истребитель, семейство беспилотников, а также новое оружие, включая перспективную ракету класса «воздух-воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM).

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Ранее сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Джон Венейбл предположил, что истребитель NGAD вряд ли появится в 2030 году.

В августе ВВС США раздали компаниям Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney контракты на разработку двигателей для истребителя шестого поколения.

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Даниил Иринин
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