Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Индия выскажет свою позицию по референдумам в ООН

Глава МИД Индии Джайшанкар: страна выскажет свою позицию по каждому референдуму в ООН
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Индия выскажет свою позицию по каждому референдуму, который прошел в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, о вхождении новых территорий в состав России в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС со ссылкой на Deccan Herald.

Он уточнил, что, скорее всего, вопрос уже вынесен на рассмотрение в ООН. «Я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — сказал глава МИД Индии в ответ на вопрос о позиции страны.

Джайшанкар также отметил, что слова премьер-министра Нарендры Моди во время встречи с российским президентом в Самарканде на полях саммита ШОС не были изменением позиции Индии по Украине. В тот момент Моди заявил, что «сейчас не эпоха войн» и призвал российского лидера «добиться мира» скорейшим образом. После этого президент России ответил индийскому министру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей при помощи войны.

Джайшанкар пояснил, что «это была очевидная тема для встречи» на полях ШОС. По словам главы МИД Индии, позиция страны осталась неизменной.

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении к России. В ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД России раскрыл подробности происшествия с «Северными потоками»
В Запорожье назвали мотивы обстрелов Украиной сельхозпредприятий
«Союз МС-21» с космонавтами отстыковался от МКС
Назван главный фаворит чемпионата мира по футболу в Катаре
Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян
В ДНР рассказали об отражении попыток прорыва ВСУ в Красном Лимане
Трамп заявил о возможной войне из-за инцидентов на «Северных потоках»
В России выявили 38 739 случаев коронавируса
Российские банки начали бронировать сотрудников от частичной мобилизации
Больным депрессией вживили чип в мозг для лечения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.