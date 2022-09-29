Индия выскажет свою позицию по референдумам в ООН

Глава МИД Индии Джайшанкар: страна выскажет свою позицию по каждому референдуму в ООН

Индия выскажет свою позицию по каждому референдуму, который прошел в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, о вхождении новых территорий в состав России в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС со ссылкой на Deccan Herald.

Он уточнил, что, скорее всего, вопрос уже вынесен на рассмотрение в ООН. «Я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — сказал глава МИД Индии в ответ на вопрос о позиции страны.

Джайшанкар также отметил, что слова премьер-министра Нарендры Моди во время встречи с российским президентом в Самарканде на полях саммита ШОС не были изменением позиции Индии по Украине. В тот момент Моди заявил, что «сейчас не эпоха войн» и призвал российского лидера «добиться мира» скорейшим образом. После этого президент России ответил индийскому министру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей при помощи войны.

Джайшанкар пояснил, что «это была очевидная тема для встречи» на полях ШОС. По словам главы МИД Индии, позиция страны осталась неизменной.

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении к России. В ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.