В Белом доме резко ответили на вопрос о разговорах Байдена с умершими

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер резко ответила на вопрос о разговорах Байдена с умершими

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко ответила на вопрос журналистки о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. Фрагмент брифинга опубликован в Twitter-аккаунте издания The Washington Free Beacon.

Журналистка спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми, после того, как американский президент во время конференции в Вашингтоне пытался найти конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Журналистка обратила внимание на то, что подобные «моменты замешательства» случаются все чаще, а американцы наблюдают за этим и беспокоятся.

В ответ на этот Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас «не ее очередь говорить». При этом на том же брифинге пресс-секретарь Байдена заявила, что президент попытался позвать покойную конгрессвумен Валорски, поскольку «постоянно думает» о ней.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).