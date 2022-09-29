В Госдуме высказались о смертной казни в ДНР после присоединения к России

Депутат Госдумы Бессарабов заявил, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком

После присоединения к России смертную казнь в Донецкой народной республике (ДНР) заменят пожизненным сроком. О судьбе высшей меры наказания в регионе высказался первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о всех осужденных, в том числе и за военные преступления. Бессарабов напомнил, что в России действует мораторий на смертную казнь. «Она автоматически будет заменена на пожизненное [заключение]», — сказал он.

Парламентарий также сообщил, что осужденные из любого присоединенного к России региона получат право попросить о пересмотре уголовного дела. Однако, подчеркнул Бессарабов, они в любом случае должны буду понести наказание.

Ранее в ДНР приговорили к смертной казни нескольких воевавших на стороне Украины иностранных наемников. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. 22 сентября член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сообщила, что иностранные военные были освобождены в результате обмена.

27 сентября депутат Госдумы Константин Затулин предложил обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом о восстановлении в России смертной казни для организаторов террористических актов против детей и молодежи. В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас напомнил, что при действующей Конституции смертная казнь невозможна.