Российские войска нанесли удар по батарее американских гаубиц М777 в Запорожье

Минобороны заявило о поражении батареи американских гаубиц М777 в Запорожской области

Российские войска поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области. Об этом в четверг, 29 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар по военной технике из США был нанесен в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Гуляйполе.

Коношенков также заявил, что российским военным удалось подавить батарею американских систем залпового HIMARS, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), в районе Павлограда в Днепропетровской области.

Как сообщил представитель Минобороны, с начала специальной операции на Украине Вооруженные силы России уничтожили 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других бронемашин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, 5973 единицы автомобильной спецтехники.

Ранее ведомство опубликовало видео работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» по перехвату украинских ракет. На записи видно, как две машины комплекса выезжают на боевую позицию, обнаруживают снаряды противника на расстоянии 9,9 километра, а затем выполняют запуск противоракет.

