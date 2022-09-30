Тренер «Спартака» прокомментировал разгромную победу над «Зенитом»

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что команда показала свой футбол в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу над петербургским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Тренер заявил, что его команда показала возможность играть в свой футбол с любым соперником, а также смелость и настойчивость. «В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, все возможно. Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 года рождения или младше», - добавил он.

«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 29 сентября. Все три мяча команда забила в конце второго тайма. Полузащитник Квинси Промес оформил дубль, также отличился нападающий Александр Соболев.

«Спартак» лидирует в таблице группы B, имея в активе девять очков. «Зенит» расположился на третьем месте в группе, набрав три очка.