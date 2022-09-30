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Название нового iPhone вызвало путаницу

iCreate: Apple приняла решение о названиях для новых смартфонов в последний момент

Фото: Thai Nguyen / Unaplash

Apple определилась с наименованиями новых смартфонов в последний момент. Об этом сообщили авторы нидерландского блога iCreate.

Журналисты блога изучили сайт Apple для Нидерландов и обратили внимание на изображения смартфонов. По словам авторов, часть файлов, иллюстрирующих iPhone 14 Plus, подписана как iPhone 14 Max. В материале говорится, что вызванная путаница, скорее всего, связано с тем, что Apple приняла решение о названии новых смартфонов «в последнюю минуту» — старые наименования не успели поменять.

В блоге уточняется, что наименование iPhone 14 Max встречается в нескольких разделах сайта. Так, если скачать на компьютер изображение нового телефона, то файл будет подписан как iPhone-14-max-colors. Энтузиасты обратили внимание, что в документах на сайте также присутствует модель iPhone 14 Max, которая имеет идентификатор A2886. Как оказалось, этот же идентификатор принадлежит устройству iPhone 14 Plus.

За несколько месяцев до презентации Apple инсайдеры сообщали, что компания должна анонсировать новый 6,7-дюймовый смартфон, который должен получить название 14 Max. В июне авторы блога Naver рассказали, что в компании переименовали девайс в iPhone 14 Plus, чтобы потребители не перепутали аппарат с флагманским iPhone 14 Pro Max.

Apple провела осеннюю презентацию 7 сентября. В линейку представленных смартфонов вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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