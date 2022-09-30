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Путин назвал бредом основанный на правилах порядок Запада

Президент России Путин назвал бредом предлагаемый Западом порядок, основанный на правилах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал бредом предлагаемый Западом порядок, основанный на правилах. Об этом российский лидер заявил в пятницу, 30 сентября, в ходе обращения в Кремле. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства заявил, что Запад всегда отстаивает порядок и правила, и задался вопросом, «откуда эти правила взялись». По его словам, двойные или даже тройные стандарты Запада рассчитаны на «дураков». При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет жить по таким правилам.

Ранее Путин назвал причины гибридной войны, которую западные страны ведут против российского народа. По его словам, Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой. Президент уточнил, что для Запада российская культура представляет опасность, а развитие и процветание — угрозу.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле началось выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Варвара Кошечкина
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